Житель Устьянского округа перевел аферистам 3,5 миллиона рублей

С заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 26-летний житель одной из местных деревеньС заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 26-летний житель одной из местных деревеньСтражам порядка мужчина рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный.
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