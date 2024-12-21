Житель Устьянского округа перевел аферистам 3,5 миллиона рублей

С заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 26-летний житель одной из местных деревеньС заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 26-летний житель одной из местных деревеньСтражам порядка мужчина рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный.