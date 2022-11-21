РВ: ВСУ нанесли удары по Алчевску и Донецку, в Макеевке горит нефтебаза

Ночь с 20 на 21 ноября была неспокойной в Донбассе: Макеевка и Донецк, а также Алчевск в Луганской народной республике подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает издание “Русская весна”.
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