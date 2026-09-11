In the media and social networks of India, the gesture of Russian President Vladimir Putin, who flew to the country to participate in the BRICS summit, which will be held in New Delhi from 11 to 13 September.
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