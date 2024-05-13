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В Брянске из-за гибели ребенка от отравления угарным газом возбудили дело

В Брянске из-за гибели ребенка от отравления угарным газом возбудили дело

В Брянске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

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