В Брянске из-за гибели ребенка от отравления угарным газом возбудили дело

В Брянске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
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