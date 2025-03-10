Почему у Трампа не получается остановить войну на Украине

Чем дальше заходит публичный конфликт между президентом Трампом, с одной стороны, и украинским узурпатором Зеленским и стоящей за его спиной коалицией западных стран, с другой, тем более очевидной становится неспособность республиканца выполнить свое обещание остановить войну на Украине.
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