Почему у Трампа не получается остановить войну на Украине

Чем дальше заходит публичный конфликт между президентом Трампом, с одной стороны, и украинским узурпатором Зеленским и стоящей за его спиной коалицией западных стран, с другой, тем более очевидной становится неспособность республиканца выполнить свое обещание остановить войну на Украине.