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stroim21

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Как недорого преобразить сад в сентябре: 10 идей, которые работают

Как недорого преобразить сад в сентябре: 10 идей, которые работают

Осенний сад часто воспринимается как пространство, которое уже доживает свой сезон. Но именно в сентябре открывается уникальная возможность увидеть его по-настоящему: без весенней суеты, без летнего буйства зелени, когда каждая деталь проступает особенно чётко.

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