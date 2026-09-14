Как недорого преобразить сад в сентябре: 10 идей, которые работают

Осенний сад часто воспринимается как пространство, которое уже доживает свой сезон. Но именно в сентябре открывается уникальная возможность увидеть его по-настоящему: без весенней суеты, без летнего буйства зелени, когда каждая деталь проступает особенно чётко.
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