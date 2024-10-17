Невролог Гаджиева озвучила восемь правил для улучшения памяти

Нарушения возникают даже от банальной усталости Нарушение памяти – одна из частых жалоб, с которыми люди, особенно пожилого возраста, обращаются к врачам, рассказала в интервью «Вечерней Москве» врач-невролог Марина Гаджиева.
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