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ТАСС

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МВД показало запись атаки мошенников с обратным звонком на "горячую линию" "Госуслуг"

МВД показало запись атаки мошенников с обратным звонком на "горячую линию" "Госуслуг"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Киберполиция опубликовала аудиофрагмент типичного сценария мошеннической схемы с обратным звонком якобы на "горячую линию" портала госуслуг.

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