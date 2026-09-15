МВД показало запись атаки мошенников с обратным звонком на "горячую линию" "Госуслуг"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Киберполиция опубликовала аудиофрагмент типичного сценария мошеннической схемы с обратным звонком якобы на "горячую линию" портала госуслуг.
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