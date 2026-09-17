Певец Ваня Дмитриенко признался, что трижды не прошел в "Голос"

Певец Ваня Дмитриенко в новом выпуске «Голос. Дети» признался, что три раза проходил отбор в шоу.Дмитриенко отметил, что все его попытки попасть в «Голос» оказались неудачными.
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