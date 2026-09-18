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Татар-информ

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Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

В Татарстане началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Минниханов и Мухаметшин уже отдали свои голоса, четыре семьи получили iPhone 17, а на одном из казанских участков избирателей встречают стюарды и бортпроводники.

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