❄️ В Алупке проходит парад Снегурочек Участвуют больше 30 девушек — жительницы города и ближайших посёлков.
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❄️ В Алупке проходит парад Снегурочек Участвуют больше 30 девушек — жительницы города и ближайших посёлков.