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Свежие комментарии

В СК назвали причину ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали пять человек.

В СК назвали причину ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали пять человек.

Фото Следственного комитета11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси.

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