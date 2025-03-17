В СК назвали причину ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали пять человек.

Фото Следственного комитета11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси.
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