Минобороны России: ВСУ в Харьковской области потеряли 40 солдат

Русские военные сорвали попытку прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области. Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери украинских войск в котле достигли 40 солдат.
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