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Половодье охватило 11 регионов: в воде 63 дома и 35 дорог

Половодье охватило 11 регионов: в воде 63 дома и 35 дорог

Активная фаза весеннего половодья затронула 11 регионов России. Подтоплены 63 жилых дома, 93 дачных дома и 35 участков дорог.

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