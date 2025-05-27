В Финляндии за один евро купили русскую крепость

Ее возвели по приказу Суворова Власти Котки заключили символическую сделку по приобретению у государства исторической крепости Кюменегород, возведенной по приказу Александра Суворова в 1792–1793 годах, сообщает РБК.
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