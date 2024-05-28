Опорная сеть. Алтайские дорожники восстанавливают дороги в четырех районах края

Работы ведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: Министерство транспорта Специалисты Юго-Западного ДСУ Алтайского края приводят в порядок несколько участков, входящих в опорную сеть.
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