Кабмин внес в Госдуму законопроект о замене термина «умственная отсталость»

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о замене термина «умственная отсталость». Вместо него, в том числе и в официальных документах, предлагается использовать выражение «нарушение интеллекта».
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