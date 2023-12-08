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Кабмин внес в Госдуму законопроект о замене термина «умственная отсталость»

Кабмин внес в Госдуму законопроект о замене термина «умственная отсталость»

Российское правительство внесло в Госдуму  законопроект о замене термина «умственная отсталость». Вместо него, в том числе и в официальных документах, предлагается использовать выражение «нарушение интеллекта».

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Комментарии
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Константин Самарин
Что изменится от перемены названия?  Больные что, поумнеют от этого, или изменится их мировосприятие? Вот-уж точно, кабмину видимо больше заняться нечем. Остальные проблемы решены.
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12 час.

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