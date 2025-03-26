Россиянам напомнили крайний срок перехода на летнюю резину

Эксперты напомнили российским водителям крайний срок перехода на летнюю резину по закону. «Крайним сроком перехода на летние шины по закону считается 1 июня, когда начинает действовать запрет на эксплуатацию шипованных шин», - рассказали специалисты в беседе с RT .