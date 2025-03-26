Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Неизвестно Неизвестно
    Если и клюнет - то только синички зимой. Сало поклевать.Верните финансову...
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Россиянам напомнили крайний срок перехода на летнюю резину

Россиянам напомнили крайний срок перехода на летнюю резину

Эксперты напомнили российским водителям крайний срок перехода на летнюю резину по закону. «Крайним сроком перехода на летние шины по закону считается 1 июня, когда начинает действовать запрет на эксплуатацию шипованных шин», - рассказали специалисты в беседе с RT .

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