Россиянам напомнили крайний срок перехода на летнюю резину

Эксперты напомнили российским водителям крайний срок перехода на летнюю резину по закону. «Крайним сроком перехода на летние шины по закону считается 1 июня, когда начинает действовать запрет на эксплуатацию шипованных шин», - рассказали специалисты в беседе с RT .
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