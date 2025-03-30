Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США под руководством Дональда Трампа исчерпали возможности для одновременного противодействия России на Украине, давления на Иран и сдерживания Китая.
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