Россиянам дали советы по продаже и покупке подержанного смартфона

При продаже смартфона россиянам посоветовали прежде всего перенести всю необходимую информацию на другое устройство или в облачное хранилище, а также выйти из учётной записи, так как это необходимо для защиты конфиденциальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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