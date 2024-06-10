ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж подло себя ведёт при разводе

Муж подло себя ведёт при разводе

Никогда не думала что в нашей идеальной казалось бы семье случится такое. Вместе мы с 17 лет, поженились в 24.

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Комментарии
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Tania Еременко
Нельзя растворяться в муже и  быть дурой. Увы... ничего уже не поделать.
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20 час.
Людмила Петрухина
Думаю, что половину отсудить удастся. ПРИ ГРАМОТНОМ АДВОКАТЕ.
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19 час.
Добрый Кот
Что героиню больше возмутило:что муж к другой ушёл или что оставил её ни с чем?
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19 час.

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