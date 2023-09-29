В Новосибирске после дождя размыло перекопанную площадь около цирка

Жители города сомневаются, что благоустройство территории удастся завершить до холодов.Тротуар, который решили благоустроить между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором, размыло после дождя в Новосибирске.
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