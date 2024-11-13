Economist: в Киеве обеспокоены отсутствием Помпео в будущей администрации Трампа

В Киеве обеспокоены отсутствием бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео, обещавшего расширение помощи для украинской армии, в будущей администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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