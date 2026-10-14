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Царьград

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В Коромысловой башне кремля откроют музей строительства за 44 млн

В Коромысловой башне кремля откроют музей строительства за 44 млн

В Коромысловой башне Нижегородского кремля к концу 2026 года откроют музей, посвящённый строительству каменного ансамбля в XVI–XVII веках, а два нижних этажа займут помещения для лекций, мастер-классов и этнографических событий.

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