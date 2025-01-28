В правительстве Крыма установили срок ремонта набережных, пострадавших от «шторма века»

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк в режиме ВКС провел совещание с Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, муниципальными образованиями, на территориях которых проводятся работы по восстановлению берегоукрепительных сооружений, и представителями подрядных организаций.