Андрей Травников пригласил россиян на международную выставку-форум «Россия»

Международная выставка начинает свою работу 4 ноября в Москве на ВДНХ. На ней будет представлен стенд Новосибирской области — регион заслуженно славится достижениями в науке, является промышленным и экономическим центром Сибири.
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