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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс отказался прыгать с парашютом в случае чемпионства «Филадельфии»: «Да ну нафиг!»

Звездный форвард «Филадельфии» Джейлен Браун предложил свои новым товарищам по команде прыгнуть с парашютом.

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