Военно-Морской Флот приступил к проведению стратегического командно-штабного учения «Океан-2024»

Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.