"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ЭТО УГРОЗА РАБОЧИМ И РОССИИ КАК НАРУШИТЕЛИ ПОРЯДКА ЗАКОНА И НЕУВАЖЕНИЯ К ДРУГИМ РЕЛИГИЯМ И НАРОДНОСТЯМ не в одной стране в мире мигранты черножопые арабы и негры нечего хорошего не сделали только беспредел и захват власти любого государства в мире посмотрите что творится в Европе и это только начало идет захват мира черножопыми неграми арабами БУДЕТ ВОЙНА И ОНА НЕИЗБЕЖНА ПОКА ИХ СДЕРЖИВАЕТ КИТАЙ ВЬЕТНАМ КОРЕЯ И ЧАСТЬ ИНДИИ РОССИЯ ЭТО БУФЕР

АЩ

Алексей Щербаков

Щербаков А.П. Со своим Уставом в чужой монастырь не ходят!!! Если мигрантам не нравятся наши обычаи, то пусть отправляются в свои страны и там живут. Пусть там организуют свои предприятия и зарабатывают деньги на на жизнь, и там пусть живут по законам шариата. Мы их сюда не звали. А вот наглеть они под воздействием идеологов Запада стали безмерно. За такие действия их надо лишать российского гражданства и высылать на их родину, Если же они совершили преступления, то высылать их следует после отбывания срока заключения.