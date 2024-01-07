Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Никакие мигранты России не нужны.Нужен ограниченный рабочий ,визовый режим на короткое время и никаких жен,детей и ро..."Плюсов все меньш...
  • Ксюша Кирьязис
    Как вы можете им доверять? Мы у себя в Узбекистане к врачам только за больничным ходим, когда на работу не в состояни...Почему врачей-миг...
  • Алексей Щербаков
    Щербаков А.П.                                                                                                        ..."Плюсов все меньш...

"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

Politiki.net Накануне опубликовали довольно любопытный результат импровизированного соцопроса, проведенного среди мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
УБИВАТЬ    ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ   ЭТО  УГРОЗА     РАБОЧИМ   И  РОССИИ    КАК  НАРУШИТЕЛИ   ПОРЯДКА   ЗАКОНА   И  НЕУВАЖЕНИЯ   К  ДРУГИМ   РЕЛИГИЯМ   И   НАРОДНОСТЯМ    не  в  одной  стране    в  мире    мигранты   черножопые   арабы   и  негры   нечего   хорошего   не  сделали   только   беспредел   и  захват   власти    любого   государства   в  мире   посмотрите  что   творится    в  Европе   и  это  только    начало    идет  захват   мира    черножопыми    неграми   арабами    БУДЕТ   ВОЙНА    И  ОНА  НЕИЗБЕЖНА    ПОКА  ИХ   СДЕРЖИВАЕТ    КИТАЙ   ВЬЕТНАМ   КОРЕЯ   И   ЧАСТЬ    ИНДИИ    РОССИЯ    ЭТО  БУФЕР
Ответить
13 час.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П.                                                                                                             Со своим Уставом в чужой монастырь не ходят!!! Если мигрантам не нравятся наши обычаи, то пусть отправляются в свои страны и там живут. Пусть там организуют свои предприятия и зарабатывают деньги на на жизнь, и там пусть живут по законам шариата. Мы их сюда не звали. А вот наглеть они под воздействием идеологов Запада стали безмерно. За такие действия их надо лишать российского гражданства и высылать на их родину, Если же они совершили преступления, то высылать их следует после отбывания срока заключения.
Ответить
6 час.
карла карлова
Никакие мигранты России не нужны.Нужен ограниченный рабочий ,визовый режим на короткое время и никаких жен,детей и родителей.Всех отправлять в их страны.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх