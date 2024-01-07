Politiki.net Накануне опубликовали довольно любопытный результат импровизированного соцопроса, проведенного среди мигрантов.
"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта
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виктор климахин
УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ЭТО УГРОЗА РАБОЧИМ И РОССИИ КАК НАРУШИТЕЛИ ПОРЯДКА ЗАКОНА И НЕУВАЖЕНИЯ К ДРУГИМ РЕЛИГИЯМ И НАРОДНОСТЯМ не в одной стране в мире мигранты черножопые арабы и негры нечего хорошего не сделали только беспредел и захват власти любого государства в мире посмотрите что творится в Европе и это только начало идет захват мира черножопыми неграми арабами БУДЕТ ВОЙНА И ОНА НЕИЗБЕЖНА ПОКА ИХ СДЕРЖИВАЕТ КИТАЙ ВЬЕТНАМ КОРЕЯ И ЧАСТЬ ИНДИИ РОССИЯ ЭТО БУФЕР
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13 час.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Со своим Уставом в чужой монастырь не ходят!!! Если мигрантам не нравятся наши обычаи, то пусть отправляются в свои страны и там живут. Пусть там организуют свои предприятия и зарабатывают деньги на на жизнь, и там пусть живут по законам шариата. Мы их сюда не звали. А вот наглеть они под воздействием идеологов Запада стали безмерно. За такие действия их надо лишать российского гражданства и высылать на их родину, Если же они совершили преступления, то высылать их следует после отбывания срока заключения.
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6 час.
карла карлова
Никакие мигранты России не нужны.Нужен ограниченный рабочий ,визовый режим на короткое время и никаких жен,детей и родителей.Всех отправлять в их страны.
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10 мин.
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