Захарова прокомментировала срочный звонок по поводу баллистических ракет во время брифинга

Во время брифинга официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поступил неожиданный звонок. Ее попросили не комментировать ситуацию с баллистическими ракетами, которыми Россия якобы могла ударить по Украине.
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