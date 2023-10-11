Госдума приняла документ «о Чубайсе», чтобы рассмотреть хищения в «Роснано»

Владислав Петряев

Путин, где Путин??? Ах, да, красиво, умно, проявляя великолепную память, прямо-таки завораживая международную аудиторию свободой выражения мыслей, постоянно проводит время на всевозможных симпозиумах. Какие там Фридманы, Чубайсы... Пусть с хитроватым взглядом Песков оправдывает их воскресение...