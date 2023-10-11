ФОТО: DUMA.GOV.RU В самом конце заседания депутаты Госдумы без обсуждения поддержали протокольное поручение, подготовленное депутатами из КПРФ, «ЕР», «СР» и ЛДПР.
Госдума приняла документ «о Чубайсе», чтобы рассмотреть хищения в «Роснано»
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Хапуги это пена и дым.
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2 час.
Владислав Петряев
Путин, где Путин??? Ах, да, красиво, умно, проявляя великолепную память, прямо-таки завораживая международную аудиторию свободой выражения мыслей, постоянно проводит время на всевозможных симпозиумах. Какие там Фридманы, Чубайсы... Пусть с хитроватым взглядом Песков оправдывает их воскресение...
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1 час.
ВП
Владислав Петряев
Ничего сего, пена... С миллиардами долларов накипью в иностранных банках...
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1 час.
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