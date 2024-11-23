Мариинский театр посвятит показ балета «Каменный цветок» памяти Анатолия Гридина

На исторической сцене Мариинского театра пройдет показ балета «Каменный цветок» под управлением Владислава Карклина, посвященный памяти заслуженного артиста РФ, танцовщика Анатолия Гридина, сообщает ТАСС.
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