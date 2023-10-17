Ученые России усовершенствовали методику прогнозирования выживаемости при раке легких

На основе прогноза можно составить более точный план лечения.В России ученые разработали новую модель прогнозирования выживаемости пациента при аденокарценоме легких – самой распространенной форме рака данного органа.
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