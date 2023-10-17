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Ученые России усовершенствовали методику прогнозирования выживаемости при раке легких

Ученые России усовершенствовали методику прогнозирования выживаемости при раке легких

На основе прогноза можно составить более точный план лечения.В России ученые разработали новую модель прогнозирования выживаемости пациента при аденокарценоме легких – самой распространенной форме рака данного органа.

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