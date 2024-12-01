18-летний приморец с судимостью украл мотоцикл ради «покатушек»‎

В Приморском крае 18-летний ранее судимый житель Уссурийска угнал мотоцикл ради ночных «покатушек». Он гонял на «железном коне», пока не кончился бензин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.