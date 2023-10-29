С рынка прямо в военкомат

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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виктор матвеев
Полноценных солдат из мигрантов не получится никогда, их можно было бы использовать в процессе СВО в качестве пушечного мяса в штурмовых атаках, но в силу своей незамотивированности и трусости даже это маловероятно.
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2 д.
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