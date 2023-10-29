ФОТО: КИСЕЛЁВ СЕРГЕЙ/ АГЕНТСТВО "МОСКВА" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ ПОД ДУЛОМ АВТОМАТОВ?".
С рынка прямо в военкомат
Комментарии
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виктор матвеев
Полноценных солдат из мигрантов не получится никогда, их можно было бы использовать в процессе СВО в качестве пушечного мяса в штурмовых атаках, но в силу своей незамотивированности и трусости даже это маловероятно.
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2 д.
Володя Щербаков
Наконец то наше правосудие очнулось. Хоть и с большим опозданием.
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2 д.
Алатырка
Лучше в качестве саперов
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1 д.
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