Дмитрий Рогозин: Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, — нас ждет погибель

Вчера уже в ночь сразу несколько коллег, работавших со мной в Брюсселе, сообщили, передав без лишних подробностей, что теперь самый важный вопрос, который обсуждают в НАТО, звучит так: через сколько дней после появления на Украине войск натовских стран Россия применит по ним ядерное оружие.