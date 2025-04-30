Американский журналист Такер Карлсон в интервью Мегин Келли заявил, что киевский режим под руководством Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство президента США Дональда Трампа в 2024 году.
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