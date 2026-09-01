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Татар-информ

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Лазарев рассказал о прибытии в Бангкок на этап юниорского Гран-при

Лазарев рассказал о прибытии в Бангкок на этап юниорского Гран-при

Фото: телеграмм-канал фигуриста Российский фигурист Лев Лазарев сообщил о прибытии в Бангкок (Таиланд) для участия в третьем этапе юниорского Гран-при ISU – 2026.

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