Лазарев рассказал о прибытии в Бангкок на этап юниорского Гран-при

Фото: телеграмм-канал фигуриста Российский фигурист Лев Лазарев сообщил о прибытии в Бангкок (Таиланд) для участия в третьем этапе юниорского Гран-при ISU – 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Авто сбило мальчи...
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым