«Абсолютное «Зло»: «Известия» узнали подробности съемок экшена про период застоя

12-серийный исторический детективный сериал по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого производства РЕН ТВ и кинокомпании «Пиманов и партнеры» кропотливо воссоздает картину СССР времен застоя: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела.