Сергей Нечаев сообщил сроки высылки российских дипломатов и сотрудников Русского дома из Германии

Сроки высылки Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российское генконсульство в Бонне будет закрыто к 18 сентября 2026 года, и все сотрудники должны покинуть территорию Германии до этой даты.
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