Правительство собирается развивать автомобилестроение и фармацевтику в ДубаеОставшись из-за зарубежных санкций без многих иностранных лекарств и автомобилей, российское правительство не потеряло энтузиазма в развитии промышленности за границей.
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