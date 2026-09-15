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Газета.ру

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Автоэксперт Колодочкин: улучшить 92-й бензин можно с помощью более высокооктанового топлива

Автоэксперт Колодочкин: улучшить 92-й бензин можно с помощью более высокооктанового топлива

Если бензин АИ-92 не рекомендован для заправки какого-либо автомобиля, то вынужденный залив такого топлива можно частично нейтрализовать, если долить в бак высокооктановое топливо.

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