Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага...

Александр Николаевич

Мелко копаем! Ну какая там бандеровка, ну какое СБУ!? Вспомните, чтО за день до покушения делал в киевской пиццерии гость (хозяин) из США - Блинкен?! Ну конечно обсуждали с местным губошлепом из МИДа поставки оружия бандерстану. Но главное, демонстративно, на весь мир, хозяин из США начал резать и жрать украинскую пиЦО! Дав команду - приступить к уничтожению ФиЦО!!!☠️🤠!