Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Николаевич
Мелко копаем! Ну какая там бандеровка, ну какое СБУ!? Вспомните, чтО за день до покушения делал в киевской пиццерии гость (хозяин) из США - Блинкен?! Ну конечно обсуждали с местным губошлепом из МИДа поставки оружия бандерстану. Но главное, демонстративно, на весь мир, хозяин из США начал резать и жрать украинскую пиЦО! Дав команду - приступить к уничтожению ФиЦО!!!☠️🤠!
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