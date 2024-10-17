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Царьград

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Фронтовики рассказали о возвращении 90-х в Донбасс: "Нас выдавливают из собственного дома"

Фронтовики Донбасса рассказали о возвращении 90-х. По их словам, в Донецке снуют дельцы, жаждущие наживы.

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Комментарии
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БЕ
Борис Евтюхов
На государство надежды нет чиновники такие же. Надо боевому братству расправляться с ними вне закона иначе мы проиграем.
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12 час.

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