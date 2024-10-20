Названы самые мистические локации России

Всего в списке оказалось четыре места Кашкулакская пещера в Хакасии, гора Холатчахль на границе Республики Коми и Свердловской области, Плещеево озеро в Ярославской области и Танцующий лес в Калининградской области вошли в список мистических мест России, по версии турэксперта Екатерины Васильевой.