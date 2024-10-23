В России высказались о приезде генсека ООН в Казань

Приезд генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани выглядит как позитивный шаг, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Антониу Гутерриш.
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