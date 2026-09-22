Яндекс и VK обсуждают создание совместного бизнеса в сфере корпоративных IT-решений

Яндекс и VK ведут обсуждения о создании совместного предприятия, основанного на технологиях Yandex B2B Tech и VK Tech, сообщают два источника на рынке информационных технологий, знакомые с ходом сделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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