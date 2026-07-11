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«Это не должно было так затянуться». Профсоюз игроков НБА уверен в невиновности Кавая Ленарда

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Дэвид Келли прокомментировал ситуацию с переходом Кавая Ленарда в «Торонто».

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