В Венгрии заявили о неготовности поддержать изменения бюджета и прием Киева в ЕС

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на двенадцатичасовом заседании венгерского правительства пришли к мнению, что страна не готова поддержать изменение бюджета Европейского союза (ЕС) и прием Украины в сообщество, поскольку оба вопроса явно не проработаны должным образом.