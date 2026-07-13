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Опрос Sokolov: треть пермяков тратит деньги с удовольствием, но контролирует расходы

Опрос Sokolov: треть пермяков тратит деньги с удовольствием, но контролирует расходы

Потребительские привычки жителей Перми изучили специалисты бренда Sokolov. Исследование показало, что в городе растет число людей, отказывающихся от импульсивных покупок и стремящихся рационально планировать бюджет.

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